Penélope Maestro

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El tiempo estable y el sol marcarán el miércoles en València

La provincia de València afrontará este miércoles una jornada dominada por el tiempo estable, con cielos despejados y una notable presencia del sol tanto en el interior como en el litoral.

La situación será similar a la prevista para el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, apenas experimentarán cambios significativos respecto a los últimos días, manteniéndose en valores propios de esta época del año.

La previsión confirma así la continuidad de un ambiente plenamente estable en la provincia de València, donde el sol volverá a ser el gran protagonista de una jornada que seguirá dejando sensaciones claramente veraniegas.