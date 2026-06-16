Juanma Romero

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TRAK, nuevo foco inversor de Juan Roig

TRAK, la startup de origen vasco especializada en rehabilitación física digital y con sede operativa en Valencia, ha cerrado una ronda de financiación de 3,7 millones de euros liderada por CRB Health Tech.

La operación también ha contado con la participación de Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig y Decelera, que renueva su confianza en la compañía tras haber participado en la ronda anterior, además de otros actores relevantes de los sectores asegurador y sanitario.

La operación llega en un momento clave para el cuidado musculoesquelético, un ámbito que concentra cerca del 25 % del gasto sanitario y que sigue enfrentándose a importantes retos, como las largas listas de espera y la baja adherencia a los tratamientos.

La propuesta de TRAK permite que los pacientes realicen su rehabilitación desde casa mediante ejercicios guiados en tiempo real por inteligencia artificial, que analiza y corrige cada movimiento a través de la cámara del móvil o del ordenador. Al mismo tiempo, un fisioterapeuta supervisa su evolución en remoto y un médico dirige el tratamiento.

Esta inversión les permitirá consolidar su crecimiento internacional, elevar sus estándares de seguridad e impulsar la innovación mediante inteligencia artificial.