Los World Maraton Majors y los beneficios de entrenar en altura, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero a Levante Televisión.

En la edición de esta semana, uno de los invitados será un corredor valenciano, Ramón Ferrando, que ha concluido los World Marathon Majors, o lo que es lo mismo los maratones más importantes del mundo y que son los de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Sidney. A todos ellos se ha unido el de Sudáfrica.

Ferrando hablará de su experiencia en cada uno de ellos además de otros en los que ha participado anteriormente ya que cuenta con muchos kilómetros en sus piernas.

Por otro lado, el programa resolverá una de las dudas que muchos corredores se plantean y que no es otra de las ventajas de entrenar en altura. Es de sobra conocido que los atletas de élite realizan parte de su preparación en zonas de altura para mejorar su rendimiento. Marcelo Diwan, entrenador World Athletics, explicará los motivos que hacen que ese entrenamiento en altura permita optimizar al máximo las marcas y de que manera un atleta popular puede llevarlo a cabo.

En el plano de actualidad, Super Running repasará algunas de las carreras más destacadas del pasado fin de semana como la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València. La prueba reunió a 5.300 participantes en la última cita del XXI Circuit Caixa Popular Ciutat de València, antes del parón estival. Suspendida el pasado mes de febrero por la alerta meteorológica decretada, se convirtió en la sexta de las ocho citas del calendario. Carla Breco, del CA Safor Teika, en categoría femenina y Germán Cister, del Serrano Club Atletismo en masculina lograron la victoria al cruzar en primera posición la meta situada en los aledaños del estadio de Mestalla.

Además, el espacio runner ofrecerá imágenes de la II Volta a Peu de El Perelló, que vivió este fin de semana una edición marcada por el notable éxito de participación, con más de ochocientas personas cruzando la línea de meta. En lo deportivo, David Palomera y Geles Gimeno fueron los vencedores de esta prueba en las categorías masculina y femenina.

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Super Running conocerá también de primera mano el programa Comparte Maratón impulsado por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de la mano del presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao.