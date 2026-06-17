Juanma Romero

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Desbloqueo a las torres del Nou Mestalla

Juanma Romero

El Ayuntamiento de Valencia acaba de conceder licencia ambiental y de obras para el complejo inmobiliario terciario situado junto al Nou Mestalla. El proyecto promovido por Atitlan contempla la edificación de un hotel de cuatro estrellas, un hotel-apartamento, un centro comercial, oficinas y un aparcamiento subterráneo en la zona de Cortes Valencianas.

La obra se realizará en cuatro fases sucesivas: en la primera se actuará sobre el espacio libre perimetral y las escaleras para garantizar la evacuación segura del Nou Mestalla, que debe estar lista para su puesta en funcionamiento.

Para obtener esta licencia, el Valencia CF ha ingresado 11 millones de euros (IVA incluido) en las arcas municipales para costear la construcción de un polideportivo en Benicalap que ejecutará el Ayuntamiento de València.