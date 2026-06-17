César Molins

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ESIC University gradúa a una nueva generación de talentos

El Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia ha acogido, este viernes 12 de junio, el acto de Graduación de Grado de ESIC University Comunidad Valenciana, una ceremonia con la que 237 estudiantes han cerrado su etapa universitaria, acompañados por sus familias, profesorado y representantes institucionales.

La promoción 2026 ha tenido como madrina a la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, y Alumni ESIC, Marián Cano García.