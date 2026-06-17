Juanma Romero

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Importante golpe policial a la falsificación de camisetas de fútbol

Más de 66.000 de camisetas de fútbol falsificadas -con un peso de 16 toneladas- que iban a venderse durante el Mundial de fútbol que se celebra este año en México, Canadá y Estados Unidos han sido incautadas por la Policía en un golpe al tráfico ilegal de estos productos, que se ha saldado con 95 detenidos.

Durante los registros realizados en 15 puntos de España –en localidades de Madrid, Barcelona, Málaga y los municipios alicantinos de Elche y Denia- se ha detenido a 95 personas por delitos contra la propiedad industrial, según ha informado este miércoles la Policía Nacional, que ha desarrollado esta operación en coordinación con Europol e Interpol.

Las pesquisas de los agentes comenzaron el pasado mes de abril y permitieron detectar un importante flujo de camisetas falsas, tanto de selecciones nacionales como de los clubes en los que juegan las grandes estrellas del Mundial como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, con destino final a España.

Con la venta de estas falsificaciones, sobre todo del conjunto nacional español, las organizaciones podrían haber ingresado un total de 2 millones de euros en el mercado clandestino, provocando a los canales oficiales de venta un perjuicio de hasta 7 millones.