Juanma Romero

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Jornada de prevención en Valencia antes las olas de calor en el deporte

La Fundación Deportiva Municipal de València celebrará el próximo viernes, 19 de junio, una jornada técnica dirigida a reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante las olas de calor en el ámbito deportivo. La sesión tendrá lugar entre las 09:00 y las 11:30 horas en el Complex Esportiu i Cultural de La Petxina y estará orientada a responsables de instalaciones deportivas, coordinadores de campus, organizadores de actividades deportivas y personal técnico vinculado a la práctica deportiva en la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo actualizar conocimientos y compartir herramientas para afrontar los episodios de altas temperaturas, especialmente en un contexto en el que los fenómenos meteorológicos extremos tienen cada vez una mayor incidencia sobre la práctica deportiva al aire libre.

La jornada también incluirá un bloque específico dedicado al golpe de calor, en el que se abordarán sus síntomas, causas y principales factores de riesgo, así como recomendaciones prácticas para prevenir su aparición durante la actividad física. Entre las medidas preventivas destacan una correcta hidratación, la búsqueda de zonas de sombra, la protección frente a la radiación solar y la adaptación de los horarios de práctica deportiva durante los períodos de mayor exposición al calor.