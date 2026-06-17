Manuel Jabois visita este jueves Levante en Directe

En el Levante en Directe de este jueves a partir de las 14 horas, el protagonista será Manuel Jabois, que hablará de `La víspera´, su último libro.

Tras el éxito de `Mirafiori´, vuelve Jabois con la fascinante relación entre una madre y su hijo, un viaje sin límites hacia el corazón de la institución más compleja de todas: la familia.

La trama del libro versa sobre Amalia, quien cumple sesenta y cinco años mañana. Pero hoy todavía es la víspera. Se encierra en casa a preparar comida y a limpiar para que todo brille mientras espera a sus hijos. Fuera, policías y periodistas ocupan el pueblo a causa de un suceso que paraliza durante veinticuatro horas el país.

En esta perturbadora historia que transcurre en un solo día, una protagonista inolvidable, Amalia Constenla, mueve los límites morales y arrastra al lector a un viaje de sacrificio, culpa y redención. Manuel Jabois construye en torno a una madre y su hijo una indagación incómoda sobre el origen y el destino de la primera institución de todas: la familia.

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Manuel Jabois nació en Sanxenxo (Pontevedra) en 1978 y empezó su carrera como periodista en Diario de Pontevedra. Tras pasar por El Mundo, desde 2015 escribe en El País. También tiene un espacio diario en el programa Hora 25 de la Cadena SER. Como escritor, ha publicado la novela `A estación violenta´ (2008), las recopilaciones de artículos `Irse a Madrid´ (2011) y `Hay más cuernos en un buenas noches´ (2022); `Grupo Salvaje´ (2012) -unas breves memorias sentimentales sobre el Real Madrid-, `Manu´ (2013) y un largo trabajo sobre el 11 M titulado `Nos vemos en esta vida o en la otra´ (2016). En 2019 publicó con gran éxito de crítica su primera novela en Alfaguara, `Malaherba´. La segunda, `Miss Marte´ (2021) y `Mirafiori´ (2023) terminaron de consagrarlo como uno de los escritores en español más populares de su generación. `La víspera´ (2026) es su última novela.