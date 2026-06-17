Juanma Romero

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María José Catalá oficializa la actuación en el frente litoral de Valencia

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este miércoles la tramitación de un plan especial para actuar sobre el frente litoral de la ciudad. Se trata de una actuación que abarcará el ámbito comprendido entre el Parque de Desembocadura y la Patacona, y que incluirá la renovación del Paseo Marítimo.

Así lo ha avanzado Catalá durante su intervención en el encuentro informativo de Nueva Economía Fórum celebrado este miércoles en València.

La estrategia incluirá proyectos de regeneración urbana en Malvarrosa, Cabanyal y Natzaret, además de incorporar la renovación del Paseo Marítimo con criterios de sostenibilidad adaptados a la realidad climática.