SUMMIT 7 | La revolución del marketing digital, canales de impacto en la estrategia de mercado / David García Sebastiá

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SUMMIT 7 | La revolución del marketing digital, canales de impacto en la estrategia de mercado

El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana, a través de su Oficina Acelera Pyme, celebra este 17 de junio el Summit -7- Bajo el título: "La revolución del marketing digital, canales digitales de impacto en la estrategia de mercado", y desgrana las claves, herramientas y tendencias que están redefiniendo el posicionamiento corporativo. En un mercado altamente competitivo, aprenderemos cómo optimizar nuestra presencia digital, conectar eficazmente con las audiencias y transformar los canales de comunicación en motores reales de negocio.

Una jornada que reune a cinco destacados expertos del sector:

◾ Miguel Florido - Director de la Escuela de Marketing and Web.

◾ Clara Montesinos - Consultora estratégica de comunicación.

◾ Nuria Piñol - Vocal de la Junta Directiva del Club de Marketing del Mediterráneo.

◾ Rafa Sospedra - Consultor SEO en Upakía.

◾ Almudena Hortelano - Consultora de Marketing Digital y Social Media Manager.

El evento, cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos FEDER, tiene lugar en la sede de Levante EMV (C/ Traginers 7, Valencia) de 17:30 a 19:30 horas y puede seguirse también en directo a través de streaming en YouTube.