Penélope Maestro

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Valencia seguirá disfrutando del sol y el ambiente veraniego este jueves

La provincia de Valencia afrontará este jueves una nueva jornada marcada por la estabilidad atmosférica, el predominio del sol y unas temperaturas que se mantendrán sin cambios significativos.

Aunque el día comenzará con algunos intervalos nubosos, estos irán desapareciendo a medida que avance la jornada, dejando cielos despejados en toda la provincia. Además, durante la tarde se espera la presencia de polvo en suspensión, lo que podría provocar un ambiente más turbio.

Las temperaturas continuarán en valores similares a los de los últimos días, con máximas que volverán a rondar los 30 grados en gran parte del territorio valenciano.

La situación será parecida en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde las máximas se moverán entre los 30 y los 33 grados bajo un tiempo mayoritariamente estable.

La provincia de Valencia seguirá así inmersa en un ambiente plenamente veraniego, a pocos días de la llegada oficial del verano.