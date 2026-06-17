Juanma Romero

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Virag Takacs-Kiss, talento magiar para el Valencia Basket

Juanma Romero

El Valencia Basket alcanzó un acuerdo con la pívot Virag Takacs-Kiss (28 años, Hungría, 1.94m) para que se incorpore al equipo la próxima temporada.

Virag, de nacionalidad húngara, inició su carrera deportiva cerca de casa en el PEAC-Pécs en 2013 con solo 15 años. Allí estuvo durante cuatro temporadas, en las que ya tuvo la oportunidad de jugar sus primeros minutos en la EuroCup Women. En 2018 dio un nuevo paso, aunque no se fue muy lejos. La pívot se incorporó al KSC Szekszard, en el que completó una etapa de tres campañas para seguir creciendo y ganando minutos tanto en EuroCup como en fase previa de EuroLeague Women. En 2021 regresó a su club de origen para competir en EuroCup Women y tuvo un rol más importante.

Los números que produjo en el PEAC llamaron la atención del CIMSA CBK Mersin, al que se incorporó en la 23/24 y con el que completó su primera temporada de EuroLeague Women. La siguiente campaña regresó a Hungría, esta vez de la mano de Uni Gyor, en el que jugó tanto EuroCup como EuroLeague Women.

De nuevo se marchó de su país y puso rumbo a Grecia para sumarse al Athinaikos Qualco que competía en EuroCup. No llegó a finalizar la temporada y en enero fichó por Perfumerías Avenida, con el que pudo disputar cuatro partidos de EuroCup.

Virag ya destacaba en las categorías de formación de Hungría y fue incluida en el quinteto ideal de la Copa del Mundo U17 de 2014. Ahora, es una pieza fija en la selección absoluta desde 2019, habiendo participado en dos Eurobasket y en varias ventanas de clasificación tanto para Europeo como para Mundial. La mejor posición con su combinado nacional fue una cuarta posición en el Eurobasket de 2023.