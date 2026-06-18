La excelencia valenciana se reúne en RDS con los Premios de la Orden del Querer Saber

La excelencia, el talento y el compromiso con la sociedad centrarán esta semana una edición muy especial de Revista de Sociedad, (viernes, 21.30 horas) que dedicará buena parte de su programación a uno de los acontecimientos más destacados del ámbito social y profesional valenciano: la entrega de los Premios a la Excelencia Personal y Profesional 2026 de la Orden del Querer Saber.

El programa ofrecerá un amplio recorrido por la gala celebrada recientemente en Valencia, una cita que volvió a reunir a destacadas personalidades de la empresa, la investigación, la medicina, la cultura, la innovación, la comunicación y la sociedad civil. Un reconocimiento que distingue trayectorias construidas a través del esfuerzo, la dedicación y la aportación al progreso colectivo.

Entre los galardonados de esta edición se encuentran el empresario Vicente Aguilar Montoro; el especialista en innovación y tecnología Francisco Aunón Infantes; la referente en política y ciudadanía Mayren Beneyto Jiménez Laiglesia; la joven artista Melani García Gaspar; el especialista en otorrinolaringología Pedro Pérez Pajarón; la catedrática e investigadora de arte Pilar Roig Picazo; el prestigioso investigador clínico Carlos Simón Vallés; el cardiólogo Alfonso Valle Muñoz; el profesional de la comunicación audiovisual Ignacio José Verchraege Ferrer; y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), distinguida por su extraordinaria contribución a la música, la tradición y la cultura valenciana. Todos ellos representan trayectorias de referencia en sus respectivos ámbitos y ejemplifican los valores de excelencia, esfuerzo y compromiso que promueve la Orden del Querer Saber.

Además de mostrar algunos de los momentos más emotivos de la ceremonia, Revista de Sociedad contará con la participación de premiados y representantes de la organización para conocer de cerca el significado de unos galardones que, año tras año, se consolidan como un reconocimiento al talento y a los valores humanos.

La cultura seguirá teniendo un papel destacado con una visita a la exposición `Què tinc al cap?´, una propuesta artística que invita a reflexionar sobre la creatividad y la identidad a través del arte contemporáneo. También habrá espacio para conocer la exposición inmersiva dedicada a Frida Kahlo, así como las principales novedades de la Feria del Bebé y de la Feria de la Franquicia.

Las fiestas tampoco faltarán a la cita. La sección Vents de Festa pondrá el foco en el ambiente previo a las Hogueras de San Juan, cuando Alicante ya se prepara para vivir sus días más intensos y esperados del año.

Además, el programa repasará la actualidad de Castellón con el Olivera Fest y acercará a los espectadores una propuesta cultural destacada desde la provincia de Alicante.

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Una edición marcada por las historias de superación, el reconocimiento al mérito, la cultura y la actualidad, con los Premios a la Excelencia Personal y Profesional como gran eje de una semana dedicada a poner en valor a quienes contribuyen a construir una sociedad mejor.