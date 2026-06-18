David García Sebastiá

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València disfrutará de un viernes soleado y con ambiente plenamente veraniego

La provincia de València afronta este viernes una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, en línea con la situación predominante en gran parte del país. Las altas presiones mantendrán el tiempo tranquilo, con un claro protagonismo del sol durante buena parte del día.

A primeras horas podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas en la mitad sur de la provincia, aunque tenderán a desaparecer conforme avance la mañana. Ya durante la segunda mitad de la jornada llegarán algunas nubes altas, sin que ello suponga cambios destacados en el estado del cielo.

Las temperaturas experimentarán pocas variaciones respecto a días anteriores, por lo que continuará el ambiente cálido tanto en las comarcas del interior como en el litoral valenciano. Unas condiciones que seguirán dejando una sensación plenamente veraniega en toda la provincia.

En cuanto al viento, soplará flojo y de dirección variable durante la mañana, para pasar a componente este durante la tarde, favoreciendo las habituales brisas marítimas en la costa.

La previsión apunta, por tanto, a un viernes tranquilo, con cielos mayoritariamente despejados y temperaturas estables, en una jornada que seguirá acercando a València al ambiente propio del verano.