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Juntos hablamos de alimentación saludable - Patata
En este episodio de "Juntos hablamos de alimentación saludable", nos adentramos en el mundo de la cocina #realfooder con un homenaje a “la cocina de la abuela”, pero con un enfoque moderno, rápido y práctico. Demostramos que comer sano, equilibrado y sabroso es posible en tan solo 15 minutos, utilizando ingredientes frescos y de calidad. Hoy la protagonista es la patata. consum.es
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