Secciones

Es noticia
Logopeda asesinado ValenciaHabitación alquiler ValenciaFallera Mayor València 2027Parterre de ValènciaPlazas ImsersoCartel Feria de Julionotas PAU
instagramlinkedin

Juntos hablamos de alimentación saludable - Patata / David García Sebastiá

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juntos hablamos de alimentación saludable - Patata

David García Sebastiá

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

En este episodio de "Juntos hablamos de alimentación saludable", nos adentramos en el mundo de la cocina #realfooder con un homenaje a “la cocina de la abuela”, pero con un enfoque moderno, rápido y práctico. Demostramos que comer sano, equilibrado y sabroso es posible en tan solo 15 minutos, utilizando ingredientes frescos y de calidad. Hoy la protagonista es la patataconsum.es

TEMAS

Tracking Pixel Contents