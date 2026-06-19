🔹 Superdeportes 05/06/26
Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 40 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, a los campeones de España de Béisbol Sub-12, los integrantes del CBS La Isla. El equipo valenciano ha hecho historia al proclamarse campeón de España por primera vez. Charlamos con el presidente y entrenador del equipo Sub-12, Pedro Luís Peraza, con el Director Técnico y también entrenador del Sub-12, Jean Carlos Asuaje, y con los jugadores del Sub-12, los hermanos June Miguel Sánchez y Asier Miguel Sánchez. Mientras, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, felicitamos al Flag Football de la Comunitat Valenciana, tras colocar a dos equipos de la Comunitat de l'Esport en la Final del Campeonato de España 2026: Ibi Butterflies de Alicante y Valencia Firebats, campeonas y subcampeonas respectivamente. Además, en la sección multideporte de FibraValencia, hablamos de la nueva iniciativa de FibraValencia: el Valencia Xiques 3x3, que se celebra este sábado, 20 de junio, en la Plaça de l'Afició, junto al Roig Arena. Hablamos con el Director Creativo y Marketing de FibraValencia, Fernando Casado, y con las madrinas del evento, la Seleccionadora Nacional de Baloncesto 3x3, Sandra Ygueravide, y con la Coordinadora de Baloncesto 3x3 de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Vega Gimeno. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, abrimos las puertas de Levante TV a dos de los finalistas del Trofeu Diputació de Castelló d'Escala i Corda, Álvaro Gimeno y Josep Roig "Conillet". Los dos llegan al plató de Levante TV, acompañados de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López.
"Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).