🔹 Superdeportes 05/06/26 / David García Sebastiá

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🔹 Superdeportes 05/06/26

Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 40 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, a los campeones de España de Béisbol Sub-12, los integrantes del CBS La Isla. El equipo valenciano ha hecho historia al proclamarse campeón de España por primera vez. Charlamos con el presidente y entrenador del equipo Sub-12, Pedro Luís Peraza, con el Director Técnico y también entrenador del Sub-12, Jean Carlos Asuaje, y con los jugadores del Sub-12, los hermanos June Miguel Sánchez y Asier Miguel Sánchez. Mientras, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, felicitamos al Flag Football de la Comunitat Valenciana, tras colocar a dos equipos de la Comunitat de l'Esport en la Final del Campeonato de España 2026: Ibi Butterflies de Alicante y Valencia Firebats, campeonas y subcampeonas respectivamente. Además, en la sección multideporte de FibraValencia, hablamos de la nueva iniciativa de FibraValencia: el Valencia Xiques 3x3, que se celebra este sábado, 20 de junio, en la Plaça de l'Afició, junto al Roig Arena. Hablamos con el Director Creativo y Marketing de FibraValencia, Fernando Casado, y con las madrinas del evento, la Seleccionadora Nacional de Baloncesto 3x3, Sandra Ygueravide, y con la Coordinadora de Baloncesto 3x3 de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Vega Gimeno. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, abrimos las puertas de Levante TV a dos de los finalistas del Trofeu Diputació de Castelló d'Escala i Corda, Álvaro Gimeno y Josep Roig "Conillet". Los dos llegan al plató de Levante TV, acompañados de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López.