Penélope Maestro

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Valencia se prepara para un sábado de calor intenso y cielos despejados

La provincia de València vivirá este sábado una jornada marcada por el sol, la estabilidad atmosférica y el ascenso de las temperaturas, en un ambiente plenamente veraniego que anticipa la llegada oficial del verano este próximo domingo.

Los cielos permanecerán despejados durante toda la jornada tanto en el interior como en el litoral, sin apenas presencia de nubes. Además, el polvo en suspensión previsto para la Comunitat Valenciana contribuirá a aumentar la sensación de bochorno.

Las temperaturas volverán a ser las grandes protagonistas, con máximas que alcanzarán e incluso superarán los 30 grados en numerosos puntos de la provincia. Un calor que se verá reforzado por la presencia de una dorsal anticiclónica que seguirá impulsando los valores térmicos al alza.

La situación se enmarca en un episodio de altas temperaturas que afectará a toda la Comunitat Valenciana y que coincide con la llegada oficial del verano, prevista para este fin de semana.

Con este panorama, Valencia afronta un sábado de ambiente plenamente estival, ideal para disfrutar de la playa, la piscina o cualquier actividad al aire libre, siempre con precaución ante el calor de las horas centrales del día.