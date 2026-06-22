Cruz Sánchez de Lara y el papel de la mujer en los Estados Unidos en Levante Televisión
Juanma Romero
En el Levante en Directe de este martes la protagonista será Cruz Sánchez de Lara, quien hablará de su libro `Las gobernadoras´.
Se trata de una novela histórica con alma de saga familiar y fuerza de thriller político. `Las gobernadoras´ cuenta la historia de dos mujeres del siglo XVIII que, desde los márgenes del poder oficial, controlaron alianzas, redes de espionaje y secretos de Estado que cambiaron la historia: ayudaron a sostener el imperio español… y a impulsar en la sombra la independencia de Estados Unidos. Mientras sus maridos eran virreyes y gobernadores, ellas decidían.
Es una historia de mujeres que se sacrifican para proteger a sus hijas, que se adaptan, que luchan, que envejecen sin haber renunciado a la dignidad ni al deseo. Mujeres que conocen el precio de contar la verdad y el de callarla.
La red de espionaje es real y conecta España, Luisiana y la independencia de Estados Unidos. Por primera vez, se narra cómo el imperio español apoyó en secreto a los colonos americanos a través de una red tejida por comerciantes, políticos… y mujeres criollas.
`Las gobernadoras´ es una mezcla entre el espionaje de María Dueñas, la emoción generacional de Isabel Allende, la elegancia de `The Crown´, el entorno de `Lejos de Luisiana´ de Luz Gabás y el conflicto emocional de `Downton Abbey´, todo con la fuerza inédita de una historia real jamás contada: la de las mujeres que tejieron el poder desde América hasta España.
Cruz Sánchez de Lara es una reconocida abogada y activista en temas relacionados con los derechos humanos y la sostenibilidad. Ha desarrollado programas en diferentes países de África, América y Europa. En 2011 fundó la ONG THRibune for Human Rights que continúa presidiendo. Es patrona de la Fundación Ortega Marañón. Ha publicado anteriormente las novelas `Cazar leones en Escocia´ (2022), `Maldito hamor´ (2023) y `En la corte de la zarina´ (2024) con gran éxito de crítica y ventas.
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