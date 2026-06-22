Penélope Maestro

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La ola de calor mantiene el tiempo soleado y con altas temperaturas

La ola de calor que comenzó este pasado domingo seguirá dejando este martes un ambiente plenamente veraniego en la provincia de València. Tras el notable ascenso de las temperaturas registrado en los últimos días, la situación meteorológica apenas experimentará cambios y el calor continuará siendo el gran protagonista.

La jornada estará marcada por los cielos despejados y el predominio del sol tanto en el litoral como en las comarcas del interior. La estabilidad atmosférica será la tónica general durante todo el día, sin previsión de precipitaciones y con unas condiciones propias del verano más avanzado.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en valores muy similares a los de la jornada anterior. Las máximas superarán los 32 grados en buena parte de la provincia, prolongando así el episodio de calor que afecta a toda la Comunitat Valenciana y a gran parte del territorio nacional.

De esta forma, Valencia afrontará un nuevo día de tiempo estable, soleado y cálido, dentro de una semana que ha comenzado con un ambiente claramente estival. Ante las altas temperaturas, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día y mantenerse correctamente hidratado.