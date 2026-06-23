Juanma Romero

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El 29 Festival de Jazz arranca mañana en los Jardines del Palau

El Festival de Jazz de València, organizado por el Palau de la Música y que celebra ya su 29 edición, comenzará mañana miércoles 24 de junio con dos conciertos gratuitos al aire libre en los Jardines del Palau.

La programación se iniciará con la actuación de la Jove Big Band Sedajazz junto a dos solistas de excepción, el saxofonista Perico Sambeat y la cantante Sara Dowling, mientras que el jueves 25 subirá al escenario la Banda Sinfónica Municipal junto al quinteto del pianista y compositor Pepe Rivero, bajo la dirección del maestro Cristóbal Soler.

El 29 Festival de Jazz reúne a cuatro premios Grammy —Maria Schneider, Esperanza Spalding, Joe Lovano y Włodek Pawlik— y presenta los debuts en València de Schneider y Spalding en noches consecutivas.

Completa el cartel el grupo Gospel Factory y el jazz hecho en València, que, además de los dos conciertos inaugurales, estará representado por el proyecto Valencia Jazz “What a Wonderful World” Band.

Asimismo, artistas y grupos como Isaac Romagosa Quintet, Adriano Tortora Quartet, Eva Serrano Quintet (Presskit Focusyear 2026) y Le Dancing Pepa protagonizarán el ciclo Jazz a les Pedanies.

Respecto a la formación pedagógica vinculada a este género, destaca el 26º Seminario de Jazz y Música Latina de Sedajazz, que se celebrará en el Conservatorio Municipal José Iturbi.