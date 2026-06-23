La artista valenciana, Melani, este jueves en Levante en Directe

La cantante valenciana, Melani, será la invitada de este jueves a las 14 horas al programa Levante en Directe. Melani ha publicado recientemente Oniria, su primer EP y el proyecto que marca el inicio de una nueva etapa artística tras proclamarse ganadora de Tu Cara Me Suena 12. El trabajo reúne cinco piezas que funcionan como un recorrido por distintas capas de su identidad.

Oniria nace de la idea de `sueño´ (del griego oneiros, ὄνειρος), concebida desde la perspectiva que guardan los secretos y las verdades que tenemos en el subconsciente.

Durante los últimos años, Melani ha desarrollado una trayectoria marcada por la convivencia entre dos lenguajes musicales: el pop y el canto lírico. Lejos de plantearlo como un dilema, Oniria convierte esa dualidad en el eje central del proyecto, integrando ambos estilos en una misma identidad artística.

El EP cuenta con la producción de Lex C (Xavibo, Reik, Aitana, KHEA), que fusiona el pop con elementos de la electrónica y pone en valor la capacidad vocal de Melani de tal forma que, su voz se convierte en el elemento conductor que articula el discurso y la identidad sonora de Oniria.

En conjunto, Oniria supone el inicio de una etapa en la que la artista consolida una voz propia y un lenguaje artístico que se construye desde la mezcla y no desde la elección.

Melani (L’Eliana, Valencia, 2007) es cantante, compositora, bailarina y actriz. Inició su formación en canto lírico a los ocho años tras descubrir la ópera, una base técnica que ha marcado su desarrollo artístico y su identidad musical.

El gran público la conoció en 2018 tras ganar La Voz Kids. Un año después representó a España en Eurovisión Junior con `Marte´, logrando la tercera posición y la mejor puntuación histórica del país en el certamen hasta ese momento. En 2025 se proclamó ganadora de Tu Cara Me Suena, consolidando su versatilidad vocal y su proyección escénica.

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Paralelamente, ha desarrollado su faceta interpretativa en cine y teatro, ampliando su recorrido artístico más allá de la música. Con Oniria, Melani inicia una nueva etapa en la que integra todas sus influencias y consolida una identidad artística propia en construcción constante.