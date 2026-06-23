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El Club de Gimnasia Estética y Rítmica Paiporta estrena nuevas instalaciones afectadas por la dana

El Club de Gimnasia Estética y Rítmica Paiporta ha inaugurado sus nuevas instalaciones tras recibir el Premio Iberdrola Supera Base, una distinción dotada con 50.000 euros que ha permitido hacer realidad el proyecto “Sin techo, pero con alas: empoderando a las futuras campeonas”.

La iniciativa nació después de que la dana afectara gravemente a las instalaciones del club, obligando a buscar una alternativa para garantizar la continuidad de la actividad deportiva. Gracias al premio, la entidad ha podido alquilar y acondicionar una nave adaptada para los entrenamientos, incorporando suelo técnico, iluminación, aseos, medidas de seguridad y accesos adecuados para las deportistas.

La presidenta del club, Ana Araes, ha destacado la importancia de este proyecto para las gimnastas y sus familias, al permitir recuperar un espacio propio donde continuar desarrollando su actividad deportiva y formativa.

Por su parte, el delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina, ha puesto en valor la capacidad de superación mostrada por las integrantes del club tras los daños sufridos por la dana, resaltando que ahora pueden volver a entrenar en condiciones adecuadas.

Los Premios Iberdrola Supera reconocen iniciativas que promueven la igualdad a través del deporte en España. Desde su creación en 2020, han recibido más de 5.000 candidaturas y reparten un total de 400.000 euros entre proyectos de diferentes categorías vinculadas al deporte femenino, la inclusión y el desarrollo social.

La inauguración de estas nuevas instalaciones supone un paso importante para el futuro del club paiportino,