Juanma Romero

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Gran éxito de la I Edición del Valencia Xiques 3x3

Las pistas anexas de baloncesto al Roig Arena acogieron el pasado fin de semana la primera edición del Valencia Xiques 3×3, organizado por FibraValencia y con el apoyo de la Fundación Deportiva Municipal.

El torneo reunió a diez equipos femeninos de categoría cadete.

La jornada contó con dos madrinas de lujo, referentes indiscutibles del baloncesto y de la modalidad 3×3 a nivel internacional, las jugadoras Sandra Ygueravide y Vega Gimeno.

El evento fue todo un éxito y el objetivo es consolidarlo en el calendario para convertirlo en un referente de la ciudad.