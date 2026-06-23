Secciones

Es noticia
caso TaulaOla de CalorSupermercados abiertos San JuanRestaurantes ValenciaEclipse solar Comunitat ValencianaJoyería Mira ValènciaFestivo 24 junio Valencia
instagramlinkedin
Gran éxito de la I Edición del Valencia Xiques 3x3

Gran éxito de la I Edición del Valencia Xiques 3x3

Juanma Romero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gran éxito de la I Edición del Valencia Xiques 3x3

Juanma Romero

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las pistas anexas de baloncesto al Roig Arena acogieron el pasado fin de semana la primera edición del Valencia Xiques 3×3, organizado por FibraValencia y con el apoyo de la Fundación Deportiva Municipal.

El torneo reunió a diez equipos femeninos de categoría cadete.

La jornada contó con dos madrinas de lujo, referentes indiscutibles del baloncesto y de la modalidad 3×3 a nivel internacional, las jugadoras Sandra Ygueravide y Vega Gimeno.

El evento fue todo un éxito y el objetivo es consolidarlo en el calendario para convertirlo en un referente de la ciudad.

TEMAS

Tracking Pixel Contents