Juanma Romero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Se inician las obras de Metrovalencia entre Alameda y Marítim

Metrovalencia interrumpirá temporalmente la circulación entre las estaciones de Alameda y Marítim de las Líneas 5 y 7 del metro, del 25 de junio al 30 de agosto, para acometer las obras de renovación de la infraestructura y superestructura del túnel en este tramo.

Esta interrupción del servicio afecta a las estaciones de Aragó, Amistat, Ayora y Marítim y se realiza en verano, con el fin de minimizar la repercusión, ya que se ha elegido el periodo con menor volumen de viajeros.

Una vez comiencen estas obras, el jueves 25 de junio, la estación de Alameda pasará a ser principio y final de las Líneas 5 y 7 de metro, mientras que las Líneas 3 y 9 seguirán circulando por esta estación sin ninguna modificación.

Durante el periodo que obliga a cerrar Aragó, Amistat, Ayora y Marítim se recomienda a los usuarios que utilicen las paradas de metro y tranvía cercanas a las estaciones sin servicio, así como otros medios de transporte público urbano como la EMT.

Mientras se prolongue esta interrupción en este tramo hasta el próximo 30 de agosto, la estación de Marítim permanecerá abierta como acceso a las líneas tranviarias 6 (destino Tossal del Rei) y 8 (destino Neptú).

Las obras tienen como objeto renovar de la infraestructura subterránea de la red de Metrovalencia, entre Alameda y Marítim, a lo largo de unos tres kilómetros de longitud y suponen la continuación de las obras iniciadas el pasado año, también en verano. Estas obras, están presupuestadas en 10 millones de euros.