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Juan Roig invierte en la startup Citring

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Juanma Romero

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Juan Roig invierte en la startup Citring

Juanma Romero

Valencia
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La startup española Citring, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de pequeños electrodomésticos con un alto componente innovador, ha cerrado una ronda de financiación de 920K€ euros liderada por Faraday Venture Partners y Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig perteneciente a Marina de Empresas.

La operación también ha contado con el respaldo de accionistas ya presentes en el capital, como Rafa Olmos y Zummo Innovaciones, así como con la entrada de nuevos inversores privados.

Citring, fundada por Roc Viñas, inició su actividad a finales de 2017 y fue impulsada por Lanzadera. La compañía ha evolucionado hasta posicionarse como una propuesta disruptiva dentro de un nuevo vertical de producto: los exprimidores domésticos automáticos.

Además, fabrican sus productos en España, en instalaciones cercanas a Barcelona.

La inyección de capital permitirá a Citring acelerar su crecimiento comercial y su expansión internacional.

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