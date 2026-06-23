Juanma Romero

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María José Catalá alerta sobre el calor y pide civismo para la Noche de San Juan

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha pedido que la ciudadanía tome precauciones por la ola de calor en la que nos encontramos y de cara a la celebración de la Noche de San Juan.

Además, Catalá, ha pedido civismo, aunque ha mostrado su confianza de la ciudadanía se comportará de manera responsable en cuanto al uso de fuegos, principalmente en una zona de riesgo como la de la Devesa de El Saler.