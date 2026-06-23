Penélope Maestro

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La ola de calor mantiene el ambiente estable y soleado

La primera ola de calor del verano seguirá marcando el tiempo este miércoles en la provincia de València. En los primeros días de la estación estival, las altas temperaturas continúan siendo protagonistas en buena parte del país, con avisos activados en todas las comunidades autónomas por valores que, en algunas zonas, alcanzan entre los 38 y los 42 grados.

En la Comunitat Valenciana, la jornada estará dominada por los cielos completamente despejados y el ambiente estable. El sol volverá a ser el gran protagonista en todo el territorio, acompañado de temperaturas máximas que rondarán los 32 y los 33 grados.

La situación será muy similar en la provincia de València, donde la estabilidad atmosférica se impondrá tanto en las comarcas del interior como en el litoral. No se esperan cambios significativos en el estado del cielo ni en los registros térmicos, que se mantendrán en valores elevados para la época.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 33 y los 34 grados, prolongando así el episodio de calor que acompaña el inicio del verano. Una jornada plenamente estival que favorecerá las actividades al aire libre y las escapadas a las playas valencianas, aunque se recomienda extremar las precauciones durante las horas centrales del día para evitar los efectos de las altas temperaturas.

El verano ha arrancado con fuerza en la provincia de València, donde el sol y el calor seguirán siendo los protagonistas de una semana marcada por la estabilidad meteorológica.