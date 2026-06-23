Juanma Romero

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Paterna, Girona e Inglaterra, la ruta del VCF en la pretemporada

El Valencia CF regresará al trabajo el próximo 2 de julio, fecha a partir de la cual los jugadores del primer equipo se someterán a las habituales analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo en IMED Hospitales antes de arrancar el trabajo en campo.

El equipo, a las órdenes de Carlos Coberán, afronta una pretemporada que comenzará con una primera semana de entrenamientos en la Ciutat Esportiva de Paterna, del 6 al 12 de julio. Posteriormente, el 13 de julio el equipo se desplazará a Girona para llevar a cabo un primer stage de preparación en las instalaciones del Royalverd Training Center, donde disputará su primer test del verano frente al Petro de Luanda, previsto para el día 18 de julio.

Tras completar esta fase de la preparación, el Valencia CF regresará para seguir trabajando en la Ciutat Esportiva de Paterna, donde disputará otros dos partidos amistosos. El primero será ante el CD Eldense (22 de julio) y el segundo frente al CD Castellón (25 de julio), ambos en el Estadio Antonio Puchades.

El día 27 de julio el Valencia CF partirá hacia el Reino Unido para trabajar en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa, donde permanecerá concentrado hasta el 1 de agosto. Durante esta segunda estadía, el equipo se enfrentará al Derby County FC -a puerta cerrada- (28 de julio en St. George’s Park) y el Stoke City (1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent).

Una vez concluido el trabajo en Inglaterra, el equipo regresará a la Ciutat Esportiva de Paterna para encarar la recta final de la pretemporada, que como cada año culminará con la disputa del Trofeu Taronja en el Camp de Mestalla.