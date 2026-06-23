Super Running explica si correr es compatible con la práctica del crossfit o el Hyrox

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero a Levante Televisión.

En la edición de esta semana, uno de los invitados será Cristian Saguer. Responsable de Valtraining, centro especializado en entrenamientos personales, Cristian hablará de la importancia de introducir entrenamientos de fuerza en los corredores, cuáles son los ejercicios más recomendables, así como si es compatible hacer crossfit o Hyrox al margen de correr. Cristian también dará pautas a la hora de entrenar en verano, y cómo adaptar el cuerpo a las temperaturas más elevadas que ahora mismo condicionan nuestro rendimiento en el asfalto.

Por otro lado, también pasará por el programa Miguel Pinar, director técnico del C.A. Fent Camí de Mislata. Este club valenciano logró recientemente en Pamplona, el bronce en la final de División de Honor.

El conjunto de Mislata solo se vio superado el Playas de Castellón y la Real Sociedad, dos de los clubes más potentes de España. Este logro le ha valido al Fent Camí el derecho a participar en la Liga de División de Honor Absoluta de 2027.

Pinar hablará de cómo trabajó el equipo para lograr este meritorio tercer puesto que confirma al Fent Camí como el club masculino más destacado de la provincia de Valencia tras sellar 23 años consecutivos en la máxima categoría.

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En el apartado de actualidad, Super Running rescatará los mejores momentos del I Meetting 42K Running Valencia que tuvo lugar en las pistas de atletismo del cauce del Túria. Además también se verán imágenes de la 37ª edición de la Volta a Peu Almussafes perteneciente al Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera y que dejó como vencedores absolutos a David Palomera y a la joven Noa Pérez.