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Valencia prepara su dispositivo para la Noche de San Juan

La ciudad de Valencia pone en marcha este martes su plan de acción por la Noche de San Juan.

El operativo municipal arrancará con los controles de tráfico en las vías urbanas próximas al distrito marítimos, y con el reparto de leña por parte de la Concejalía de Parques y Jardines en nueve puntos del Paseo Marítimo. Se entregarán más de 25 toneladas de leña, clasificada y troceada en fracciones manipulables, procedente de la poda realizada durante el invierno por las brigadas del Servicio de Parques y Jardines. La descarga y reparto de la leña en los puntos habilitados empezará a las 16.30 horas, con la colaboración de la Policía Local.

De manera paralela, desde el Servicio de Movilidad se ha establecido una serie de restricciones al tráfico, para facilitar el acceso del transporte público a las zonas costeras, así como garantizar el paso de las personas residentes para que puedan acceder a sus viviendas. Se han definido dos líneas sobre el viario urbano en las que se realizarán los controles de accesos desde esta misma tarde, en horarios que se determinarán en función de la ocupación que se produzca. La primera de estas líneas será la definida por las calles Lluís Peixó, Marí Blas de Lezo y Serradora. Y más hacia el interior del distrito, ya casi en la línea de costa, se señala una segunda línea en las calles de Isabel de Villena y del Doctor Lluch.

Tal como ha recordado el concejal Jesús Carbonell, el operativo de la Policía Local cuenta con un contingente de más de 300 agentes, de los que 218 estarán desplegados en las playas del norte, y 82 en las del sur. El puesto de mando preventivo norte estará en la explanada de los delfines del Paseo de Neptuno desde las 20.00 horas hasta mañana a las 06.00 horas.