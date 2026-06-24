Juanma Romero

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Juan Tranche desvela si en la Antigua Roma existían los detectives

Juan Tranche ha hablado en Levante Televisión sobre su último libro `Innocentia´.

Este libro tiene como trama la desaparición de unas niñas de la alta sociedad romana en el 222 d. C.

Con todo esto, Tranche traza una historia que podría ser perfectamente extrapolable a la época actual.

Marciano Tauro es el protagonista que investiga los casos.

Juan Tranche nos revela si realmente existieron invetigadores o policías en la Antigua Roma.