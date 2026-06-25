Juanma Romero

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La 5K de Albalat de Sorells celebrará el 4 de julio su XII edición

Albalat de Sorells se prepara para albergar el próximo 4 de julio una nueva edición de su 5K y que este año será la duodécima.

Incluida dentro del Circuit de Carreres de l´Horta Nord, la prueba presenta un recorrido atractivo y rápido.

Una de las novedades más destacadas de este año, como han señalado representantes del Albalat Entrena Atletismo, Roberto Puig y Mónica Rayo, es que habrá un premio de 100 euros para quien logre superar el récord absoluto de la prueba.

En categoría masculina el registro lo posee Josep Gómez con una marca de 15´16´´, mientras que en mujeres lo posee Marta Pla con un tiempo de 17´41´´.