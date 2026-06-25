Juanma Romero

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bp e Iberdrola analizan oportunidades para aumentar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castellón

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha aprobado la reasignación a Castellón de hasta 211 millones de euros de financiación del IPCEI.

Con el apoyo de esta financiación, bp e Iberdrola continúan explorando oportunidades para aumentar la producción de hidrógeno verde en la refinería de Castellón.

La asociación para proyectos de hidrógeno verde entre bp e Iberdrola contribuye a la descarbonización y el desarrollo de nuevas soluciones energéticas en la Comunidad Valenciana, sustituyendo el uso del gas natural por energía renovable de producción nacional en los procesos industriales. Parte del hidrógeno verde producido también podría utilizarse en sectores de difícil descarbonización, como la industria cerámica y la química.

Iberdrola y bp han completado la fase de construcción, a través de la empresa conjunta Castellón Green Hydrogen S.L, de una planta de hidrógeno verde de 25 MW en la refinería de Castellón, comenzando ya la fase de pruebas de puesta en marcha. Se espera que la planta comience a producir hidrógeno verde antes de que finalice este año y que se convierta en la mayor instalación operativa de hidrógeno verde de España en 2026.

Esta planta de hidrógeno verde cuenta con la participación del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de Valencia, que ha obtenido también una financiación de 15 millones de euros de los programas de ayuda a la Cadena de Valor Innovadora y Conocimiento en Hidrógeno Renovable del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia.