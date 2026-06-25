Juanma Romero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Cifras de récord para el Trofeo SM la Reina de vela

El Ayuntamiento de Valencia ha albergado la presentación del ‘XXVII Trofeo SM la Reina - Regata Homenaje a la Armada - XXXVIII Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui’ regata que se disputará en aguas de Valencia a partir de mañana viernes 26 de junio y hasta el próximo 5 de julio, y en la que participarán 130 embarcaciones, cifra que supone un récord histórico de participación.

El RCN de Valencia organiza un trofeo en el que competirán en las diferentes categorías, tripulaciones procedentes de Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Turquía, Argentina, Malta, Estonia y Polonia, además de España, el país con mayor representación. Se produce un incremento considerable respecto al año pasado, en el que apenas se superó el centenar de embarcaciones. En total, la prueba reunirá a más de un millar de personas.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha felicitado a los organizadores del trofeo por hacer que la edición sea la más exitosa en décadas.