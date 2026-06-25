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Juan Carlos Caballero explica el operativo de Valencia de cara al Eclipse Solar del 12 de agosto
El concejal de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha explicado los detalles del operativo que se llevará a cabo con motivo del eclipse total de sol el próximo 12 de agosto.
El Ayuntamiento ha designado como Punto Oficial de Observación las playas de la Malvarrosa y el Cabanyal, en una franja litoral de unos 850 metros entre la calle Séquia de la Cadena y la posta Cabanyal número 3.
El concejal ha recordado que es imprescindible utilizar únicamente gafas homologadas para contemplar el eclipse, dado que la observación directa del sol o a través de elementos como cristales ahumados o similares puede producir serias lesiones oculares.
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