Moda, vivienda y bienestar protagonizan una nueva edición de Revista de Sociedad

La moda valenciana, la actualidad inmobiliaria y los cuidados de salud para el verano serán algunos de los protagonistas de la nueva edición de Revista de Sociedad que llega este viernes a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas.

El programa abrirá con una mirada exclusiva a uno de los acontecimientos más destacados del panorama de la moda valenciana reciente: el desfile `Origin´ del diseñador Miguel Llopis, celebrado en el espectacular entorno de L'Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Una propuesta que reunió creatividad, diseño, belleza y puesta en escena en una noche que confirmó el excelente momento que vive la moda de autor en la Comunitat Valenciana.

La actualidad económica llegará de la mano de la sección `Más que 4 Paredes´, que analizará una medida de gran interés para miles de valencianos: la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda usada. Expertos del sector inmobiliario explicarán qué supone esta rebaja fiscal para compradores, jóvenes y familias, así como las perspectivas del mercado de la vivienda en la Comunitat Valenciana.

Además, el programa mostrará imágenes de la reciente inauguración de la nueva oficina de Tramita Levante en Valencia, una empresa especializada en asesoramiento hipotecario e inmobiliario que refuerza su presencia en la ciudad apostando por la atención personalizada y el acompañamiento a quienes buscan adquirir una vivienda.

La salud y el bienestar también tendrán un espacio destacado con la participación de la doctora Ainhoa Burgoa, que ofrecerá recomendaciones para cuidar el cabello durante el verano y protegerlo frente a factores tan habituales como la exposición solar, el cloro de las piscinas o el agua del mar.

La actualidad festiva llegará desde Alicante con un repaso a las Hogueras de San Juan 2026, que han vuelto a llenar la ciudad de arte, tradición, pólvora y emoción en una de las celebraciones más importantes de la Comunitat Valenciana.

Además, el programa acercará a los espectadores dos interesantes propuestas culturales: el Festival Internacional `La Vall És Màgia´, que convertirá La Vall d'Uixó en un gran escenario dedicado al ilusionismo, y la exposición `Rafael Altamira, de Alicante al mundo´, una muestra que reivindica la figura de uno de los intelectuales más relevantes de la historia española.

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Una edición que combinará moda, actualidad, cultura, vivienda, salud y tradiciones, manteniendo el espíritu de Revista de Sociedad de acercar a los espectadores las historias, protagonistas y acontecimientos que marcan la actualidad de nuestra Comunitat Valenciana.