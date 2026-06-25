Moda, vivienda y bienestar protagonizan una nueva edición de Revista de Sociedad
Juanma Romero
La moda valenciana, la actualidad inmobiliaria y los cuidados de salud para el verano serán algunos de los protagonistas de la nueva edición de Revista de Sociedad que llega este viernes a Levante Televisión a partir de las 21.30 horas.
El programa abrirá con una mirada exclusiva a uno de los acontecimientos más destacados del panorama de la moda valenciana reciente: el desfile `Origin´ del diseñador Miguel Llopis, celebrado en el espectacular entorno de L'Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Una propuesta que reunió creatividad, diseño, belleza y puesta en escena en una noche que confirmó el excelente momento que vive la moda de autor en la Comunitat Valenciana.
La actualidad económica llegará de la mano de la sección `Más que 4 Paredes´, que analizará una medida de gran interés para miles de valencianos: la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda usada. Expertos del sector inmobiliario explicarán qué supone esta rebaja fiscal para compradores, jóvenes y familias, así como las perspectivas del mercado de la vivienda en la Comunitat Valenciana.
Además, el programa mostrará imágenes de la reciente inauguración de la nueva oficina de Tramita Levante en Valencia, una empresa especializada en asesoramiento hipotecario e inmobiliario que refuerza su presencia en la ciudad apostando por la atención personalizada y el acompañamiento a quienes buscan adquirir una vivienda.
La salud y el bienestar también tendrán un espacio destacado con la participación de la doctora Ainhoa Burgoa, que ofrecerá recomendaciones para cuidar el cabello durante el verano y protegerlo frente a factores tan habituales como la exposición solar, el cloro de las piscinas o el agua del mar.
La actualidad festiva llegará desde Alicante con un repaso a las Hogueras de San Juan 2026, que han vuelto a llenar la ciudad de arte, tradición, pólvora y emoción en una de las celebraciones más importantes de la Comunitat Valenciana.
Además, el programa acercará a los espectadores dos interesantes propuestas culturales: el Festival Internacional `La Vall És Màgia´, que convertirá La Vall d'Uixó en un gran escenario dedicado al ilusionismo, y la exposición `Rafael Altamira, de Alicante al mundo´, una muestra que reivindica la figura de uno de los intelectuales más relevantes de la historia española.
Una edición que combinará moda, actualidad, cultura, vivienda, salud y tradiciones, manteniendo el espíritu de Revista de Sociedad de acercar a los espectadores las historias, protagonistas y acontecimientos que marcan la actualidad de nuestra Comunitat Valenciana.
- Se cobran una deuda de droga violando a una chica ante su novio dentro de una furgoneta en València
- La noche de San Juan se salda con 40 detenidos en València, uno de ellos por violación
- Intoxicación masiva en la cena de San Juan de la falla del Parotet
- Un incendio en Torrent obliga a desplegar seis medios aéreos y activar la situación 1 de emergencia
- Supermercados y centros comerciales abiertos hoy 24 de junio, festivo de San Juan, en València: todos los horarios
- Inmueble histórico en la huerta de Alboraia: venden casa con ermita privada por 250.000 euros
- FC Barcelona - Valencia Basket, en directo hoy: última hora del cuarto partido de la Liga Endesa
- El detenido por violación en la noche de San Juan es menor de edad