Juanma Romero

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El Newcastle, rival del Valencia CF en el Trofeu Taronja

El Valencia CF disputará el sábado 8 de agosto, a las 21:00 horas en el Camp de Mestalla, la 54ª edición del Trofeu Taronja. El Newcastle United FC será el rival invitado.

El conjunto inglés, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol europeo, visitará el Camp de Mestalla para participar en una cita histórica que cada verano reúne al valencianismo y sirve como presentación del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

El Newcastle United FC llega a Valencia avalado por una destacada trayectoria en el fútbol inglés y europeo. ‘Las Urracas’, campeones en cuatro ocasiones de la máxima categoría inglesa y ganadores de seis FA Cup, entre otros, se han consolidado en los últimos años como uno de los equipos más competitivos de la Premier League pese a que las pasada temporada concluyó en una decepcionante duodécima posición.

El conjunto inglés ha sido protagonista de una de las grandes ventas del verano con el traspaso de Anthony Gordon al Barcelona por el que se ha embolsado 80 millones de euros.

Actualmente cobra fuerza el rumor por el interés del joven jugador alemán Said el Mala que milita en el Colonia y que se ha convertido en prioridad tras fracasar en el intento de incorporar al español Víctor Muñoz que fichó por el Liverpool.

El encuentro supondrá la prueba final de la pretemporada para el Valencia CF y permitirá disfrutar de una de las citas más representativas del calendario valencianista.

Las entradas saldrán a la venta próximamente. Más información