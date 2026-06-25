Juanma Romero

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Orriols inicia la reparación de su polideportivo

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este jueves las obras de reparación integral del Polideportivo de Orriols, en el distrito de Rascanya, una intervención que ha supuesto una inversión de 1.036.740,10 euros y que cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses.

La actuación permitirá recuperar un equipamiento municipal esencial para el barrio, cerrado por motivos de seguridad tras el deterioro progresivo de sus instalaciones.

El proyecto constituye la primera gran actuación global en el complejo desde su inauguración en 2004. La concesión de la instalación caducó en 2015 y, desde entonces, el polideportivo ha sufrido un deterioro que obligó al actual gobierno municipal a cerrar sus puertas en agosto de 2024 por razones de seguridad.

La intervención que ahora ha comenzado permitirá actuar sobre la cubierta, la piscina, los vestuarios, las salas deportivas, los accesos, los equipamientos técnicos y distintos elementos interiores y exteriores del recinto.

Catalá ha recordado que, desde el cierre de la instalación, el Ayuntamiento ha mantenido su disposición a buscar alternativas para la práctica deportiva del vecindario. En este marco, se ha constituido la Comisión Deportiva de Orriols, una mesa de trabajo participativa con personal técnico de la Fundación Deportiva Municipal para atender las demandas del barrio y hacer seguimiento de las necesidades vinculadas al equipamiento.