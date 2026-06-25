Juanma Romero

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Presentada la imagen gráfica de Requena como Ciudad Española del Vino 2026

Juanma Romero

La Diputació de València ha acogido este jueves la presentación de la imagen gráfica de Requena como Ciudad Española del Vino 2026, diseñada por el ilustrador valenciano Paco Roca.

La imagen gráfica consiste en una serie de seis piezas diseñadas por Paco Roca, que representan distintas escenas de la vida en el municipio de Requena, ligadas a su histórico vínculo cultural y social con el vino, además de a sus principales recursos y atractivos locales.

En el acto, se ha presentado el vídeo promocional que complementa el amplio programa de acciones previsto para celebrar la capitalidad de Requena durante este año y difundirla públicamente.

Pedro Cuesta, diputado de turismo ha destacado la importancia de promocionar el interior de la provincia de Valencia. Más información