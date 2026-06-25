Juanma Romero

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Refuerzo del transporte público para acudir al Bigsound

Metrovalencia y Metrobús ofrecen un dispositivo especial los días 26 y 27 de junio para facilitar el acceso y regreso al festival BIGSOUND, que se celebra por primera vez en Torrent.

El dispositivo, resultado de las reuniones de trabajo y coordinación mantenidas en las últimas semanas entre los responsables de la Generalitat, el Ayuntamiento de Torrent y los organizadores, permitirá acudir y volver del festival en transporte público, gracias a las 45.000 plazas previstas los dos días de celebración del evento.

El servicio nocturno adicional se prestará las dos noches de conciertos y con posterioridad a su finalización, hasta cerca de las 4.00 horas. En Metrovalencia el dispositivo especial se suma al servicio nocturno que se suele prestar el fin de semana, ampliando así de forma significativa. Los horarios definitivos están ya disponibles en la web de Metrovalencia.

El dispositivo previsto cuenta con trenes de cinco coches para aumentar la capacidad en los tramos de Línea 7 y se ha previsto incorporar servicios especiales, tras la finalización de las actuaciones, desde Torrent Avinguda en dirección a las estaciones Alboraia-Peris Aragó, Paterna o Seminari-CEU.

Del mismo modo, la movilidad metropolitana está garantizada ya que los trenes unirán diferentes puntos de València con Torrent, pero también con otros municipios del área metropolitana como Paterna, Burjassot, Godella, Picassent, Manises, Quart de Poblet, Mislata o Montcada.

Desde Metrobús también se habilitarán plazas extra para poder reforzar la oferta habitual. Por un lado, las líneas de Metrobús ordinarias 170 prestarán servicio entre Torrent y València cada cuarto de hora al ampliarse los vehículos habituales y realizarán el servicio hasta las 0.00 horas.

A partir de esa hora se han habilitado una decena de autobuses lanzadera que partirán desde Torrent a la Ciutat de les Arts i les Ciències y estarán en servicio hasta más allá de las 3.00 horas.