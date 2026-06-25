Penélope Maestro

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València disfrutará de un viernes estable con temperaturas en torno a los 30 grados

La provincia de València vivirá este viernes una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio del sol. Tras varios días de intenso calor, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, dejando un ambiente plenamente veraniego tanto en la costa como en el interior.

La previsión apunta a cielos con pocas nubes en general durante toda la jornada, favoreciendo el tiempo estable y seco en el conjunto del territorio valenciano.

En cuanto a las temperaturas, los valores máximos se situarán alrededor de los 30 grados, manteniéndose en registros similares a los de los últimos días. Un ambiente cálido que continuará acompañando a los valencianos en este tramo final de la semana.

La situación se enmarca dentro de un ligero descenso térmico que comienza a notarse en algunas zonas de España por la llegada de una masa de aire más fresca por el oeste peninsular, aunque el calor seguirá siendo protagonista en buena parte del país.