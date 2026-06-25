Juanma Romero

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Valencia prepara una dispositivo especial para el Eclipse Solar del 12 de agosto

El Ayuntamiento València ha aprobado este jueves el dispositivo especial Eclipse Solar 2026, que establece las medidas y previsiones de los servicios municipales dirigidas a que la ciudadanía pueda experimentar este fenómeno astronómico con total seguridad. La Junta Local de Protección Civil se ha reunido presidida por la alcaldesa, María José Catalá, para determinar el protocolo y acciones a desplegar para asegurar la movilidad y la seguridad de las personas durante la jornada del 12 de agosto.

El dispositivo prevé la coordinación de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, EMT, Movilidad, servicios de Playas, recursos sanitarios, drones, salvamento acuático, baños de refuerzo, paneles informativos, limpieza y Punto Violeta.

El Ayuntamiento ha designado las playas de la Malvarrosa y del Cabanyal, en una franja litoral de unos 850 metros, como Punto Oficial de Observación, entre la calle Séquia de la Cadena y la posta Cabanyal número 3 y se espera la presencia de 10.000 personas.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será el primer eclipse total visible desde la Comunitat Valenciana en más de un siglo. Además, el fenómeno no volverá a repetirse hasta el siglo XXII, concretamente en el año 2180.

El operativo municipal incluye el refuerzo del transporte público en las zonas costeras. En cuanto a la presencia policial, habrá unos 60 efectivos simultáneos de Policía Local en toda la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se elaborará un listado de recomendaciones a la ciudadanía para que puedan seguir el fenómeno con toda seguridad. Así, se ha destacado la importancia especial de utilizar, únicamente, gafas homologadas para contemplar el eclipse, dado que la observación directa del sol o a través de elementos no adecuados puede producir serias lesiones oculares. Más información