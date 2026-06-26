Arranca la cuenta atrás fallera en Tot és Festa entre polémicas: preselecciones, ruido en Sant Joan y resaca de Fogueres

Este fin de semana, Tot és Festa llega cargado de actualidad, emoción y debate en una edición que marca el inicio de uno de los momentos más intensos del calendario fallero: las preselecciones. Con ellas, las comisiones empiezan a mirar de frente a sus candidatas y se enciende oficialmente la cuenta atrás hacia uno de los procesos más esperados del año, donde ilusión, nervios y tradición vuelven a encontrarse en cada casal.

Pero no todo es celebración. El programa también abordará el regreso del debate sobre el ruido en plena festividad de Sant Joan, donde las verbenas vuelven a situarse en el centro de la polémica tras la aplicación de nuevas restricciones. Una situación que reabre el eterno conflicto entre convivencia vecinal, ocio nocturno y normativa, especialmente en una de las noches más simbólicas y celebradas del calendario mediterráneo. Aunque hay comisiones que visten de brillo su noche más mágica del año celebrando la Proclamación de sus máximas representantes, como la comisión Virgen de Lepanto de Castellar.

En el contexto de tensión festiva, el espacio analizará cómo las decisiones administrativas afectan directamente al tejido asociativo y festivo de la ciudad, poniendo sobre la mesa las distintas sensibilidades que conviven en torno a unas fiestas que forman parte de la identidad colectiva.

La mirada del programa viajará también hasta Alicante para vivir el final de las Hogueras de Sant Joan, con la presencia de las Falleras Mayores en una conexión simbólica entre dos de las grandes tradiciones festivas del Mediterráneo. Un cierre que refuerza los vínculos culturales entre las fiestas hermanas y que pone el broche final a unos días de máxima intensidad en la capital alicantina.

El debate se intensificará en plató con la participación de Cristina Estévez, Jorge Guarro, Julio Torras y José Vicente Marco, que analizarán no solo el arranque de las preselecciones, sino también las voces críticas que surgen en la fiesta. Tanto desde el mundo de las Hogueras como desde el de las Fallas, se pondrán sobre la mesa las comparaciones habituales entre fiestas, normativas y límites, en un intercambio de opiniones que refleja la complejidad del momento actual.

Según explica Jaume Bronchud, “la fiesta nunca es ajena a su entorno: crece, se adapta y también genera debate. Y ahí es donde Tot és Festa quiere estar, en el centro de la conversación, asegura.

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Para no perderse nada, Levante Televisión se convierte en el epicentro de la fiesta con una nueva edición de Tot és Festa. La cita, como siempre, los sábados a las 21.30 y 23.30 horas, los domingos a las 14 y 22.30 horas, los martes a las 22 horas y los miércoles a las 12 horas.