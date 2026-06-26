Juntos hablamos de alimentación saludable - Horchata
En este episodio de "Juntos hablamos de alimentación saludable", nos adentramos en el mundo de la cocina #realfooder con un homenaje a “la cocina de la abuela”, pero con un enfoque moderno, rápido y práctico. Demostramos que comer sano, equilibrado y sabroso es posible en tan solo 15 minutos, utilizando ingredientes frescos y de calidad. Hoy la protatonista es la hamburguesa. consum.esEn este episodio de "Juntos hablamos de alimentación saludable", nos adentramos en el mundo de la cocina #realfooder con un homenaje a “la cocina de la abuela”, pero con un enfoque moderno, rápido y práctico. Demostramos que comer sano, equilibrado y sabroso es posible en tan solo 15 minutos, utilizando ingredientes frescos y de calidad. Hoy la protatonista es la horchata. consum.es
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