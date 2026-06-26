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La ópera gana adeptos entre la gente joven

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Juanma Romero

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La ópera gana adeptos entre la gente joven

Juanma Romero

Valencia
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Melani García pasó por Levante Televisión para hablar de su último disco, Oniria.

La joven artista valenciana, conocida por su paso por La Voz Kids, Eurovisión Junior o Tu Cara me Suena, también ensalzó a la ópera, estilo musical con el que se identifica desde niña y que sigue estudiando en el conservatorio.

Melani apunto que aunque muchos tildan a la ópera de un género para gente mayor e incluso aburrido, cada vez cuenta con más adeptos, entre ellos las generaciones más jóvenes.

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