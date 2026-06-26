Juanma Romero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La ópera gana adeptos entre la gente joven

Melani García pasó por Levante Televisión para hablar de su último disco, Oniria.

La joven artista valenciana, conocida por su paso por La Voz Kids, Eurovisión Junior o Tu Cara me Suena, también ensalzó a la ópera, estilo musical con el que se identifica desde niña y que sigue estudiando en el conservatorio.

Melani apunto que aunque muchos tildan a la ópera de un género para gente mayor e incluso aburrido, cada vez cuenta con más adeptos, entre ellos las generaciones más jóvenes.