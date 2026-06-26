Juanma Romero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pedro Martínez y Jean Montero se sinceran en la entrevista de los campeones

Jean Montero y Pedro Martínez se sinceraron ante los micrófonos de la Liga Endesa tras conquistar el título el pasado miércoles.

El base dominicano reconoció que el equipo ha ido trazando un camino hasta el éxito en el que a nivel personal ha tenido que aprender de muchos errores cometidos.

El técnico catalán por su parte, señaló que la victoria no ha sido solo cuestión suya, sino del trabajo de su cuerpo técnico. En cuanto al futuro ha reconocido que seguramente habrán muchos cambios en la plantilla, pero lo importante es conservar el germen que ha llevado al éxito deportivo.