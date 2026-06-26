Penélope Maestro

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Sábado con sol en València y temperaturas que rondarán los 30 grados

La estabilidad atmosférica concede un respiro a la mayor parte del país, con una normalización de las temperaturas. Y es que a pesar de que el noroeste peninsular queda bajo la influencia de unas bajas presiones que arrastran humedad atlántica, el nordeste y el arco mediterráneo seguirán sometidos a un calor muy alto.

Y mañana sábado, a pesar de amanecer en la Comunitat Valenciana, con algunas nubes bajas, estas se levantarán conforme vaya pasando la mañana, para dejar una jornada de cielos completamente despejados en prácticamente todo el territorio, tan solo se verán algunas nubes altas en zonas del interior. Y si nos fijamos en las temperaturas, no habrán muchos cambios, ya que las máximas volverán a oscilar entre los 29 y los 31 grados.

Un ambiente completamente despejado y soleado del que también podremos disfrutar en toda la provincia de Valencia, tanto en el interior como en la costa. Una jornada de sábado en la que las temperaturas no variarán mucho, ya que las máximas estarán en torno a los 30 grados.

Un leve y breve respiro térmico para este último fin de semana del junio.