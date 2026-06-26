🔹 Superdeportes 26/06/26 / David García Sebastiá

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🔹 Superdeportes 26/06/26

Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 41 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a la campeona del mundo universitaria de karate, en la modalidad de Kumité -55kg, Insaf Bentama, y a su entrenador, y seleccionador nacional de Kumité Cadete, Junior y Sub-21 de la RFEK, Rubén Rubio. La joven de Tavernes Blanques hizo doblete en el Mundial Universitario disputado, hace unos días, en Brasil: Oro, en kumité Individual Femenino y Plata en Kumité Equipos Femenino. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia repasamos las mejores imágenes de la primera edición del Valencia Xiques 3x3, que se celebró el pasado fin de semana en la Plaça de l'Afició, junto al Roig Arena, y que contó, como madrinas, con la Seleccionadora Nacional de Baloncesto 3x3, Sandra Ygueravide, y con la Coordinadora de Baloncesto 3x3 de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Vega Gimeno. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol charlamos con los campeones de España Máster +50 de Hockey Hierba. Recibimos a los integrantes de la selección de la Federación de Hockey de la Comunitat Valenciana (FHCV) Luís Tafalla, seleccionador; Joao Nuno, capitán; y Alfonso Cano "Moncho", mejor portero del torneo. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, abrimos las puertas de Levante TV a los reyes del Campionat Individual-Trofeu President de la Generalitat Valenciana 2026: Giner de Murla, campeón Individual d'Escala i Corda, e Iván d'Ontinyent, campeón Individual de Raspall. Los dos llegan al plató de Levante TV, acompañados de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López.