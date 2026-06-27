Juanma Romero

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La actualidad fallera, este sábado en Tot és Festa

Este sábado a partir de las 21.30 horas llega Tot és Festa a Levante Televisión con toda la actualidad fallera.

El espacio, dirigido por Jaume Bronchud, abordará el inicio del calendario fallero con las preselecciones. Asimismo, habrá debate, con las verbenas en el punto de mira tras las nuevas restricciones impuestas.

Cristina Estévez, Jorge Guarro, Julio Torras y José Vicente Marco debatirán en la mesa del programa sobre todos estos temas, además de dar un vistazo a las Hogueras de Alicante que volvieron a estrechar lazos con las fallas.

El programa se refundirá a las 23.30 horas y también podrá verse el domingo a las 14 y 22.30 horas.