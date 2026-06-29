Juanma Romero

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Alexis Peterson, cerebro alemán para el Valencia Basket

El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con la base Alexis Peterson (31 años, EE. UU./ Alemania, 1.65m) para que se incorpore al equipo la próxima temporada.

Alexis nació en la ciudad de Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Tras graduarse en el instituto comenzó con su carrera deportiva en la Universidad de Syracusa, donde compitió en la NCAA durante cuatro temporadas entre 2013 y 2017.

Cuando finalizó su carrera universitaria fue drafteada en la WNBA en el puesto número 15 por Seattle Storm, con el que jugó una campaña.

Tras su paso por la WNBA, Alexis cruzó el charco para sumar su primera experiencia lejos de casa y aterrizó en el Hapoel Petah Tikva.

En 2019 se incorporó al AZS Lublin, en el que destacó en la competición polaca.

Regresó por un breve periodo a Israel de la mano del Maccabi Bnot Ashdod, antes de regresar a Europa para incorporarse a Union Féminine Angers Basket 49 en 2021. En el club francés estuvo durante dos campañas.

Un año después puso rumbo al CCC Polkowice, compitiendo en la liga polaca, pero a mitad temporada se incorporó a Besiktas.

En 2025 volvió a Francia para jugar con Villeneuve d'Ascq LM. En EuroCup Women fue la jugadora más destacada de su equipo.

Alexis es internacional con Alemania.